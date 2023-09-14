Еврокомиссар Ильва Йоханссон занялась вязанием на заседании Европарламента

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Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила на пленарной сессии Европарламента с довольно утомительной речью, передает "Газета.ру".

Он обратил внимание на то, что во время ее выступления о положении дел в Союзе еврокомиссар Ильва Йоханссон предпочла заняться вязанием.

"И эти высокооплачиваемые люди решают наши судьбы! Невероятно", – подчеркнул Филиппо.

Сам инцидент произошел утром 13 сентября, когда глава ЕК отчитывалась перед Европарламентом по ситуации в Евросоюзе.

По ее словам, в настоящее время необходимо начать анализ действующих в сообществе документов и институтов, чтобы адаптировать их перед расширением ЕС. Поэтому, как утверждает Урсула фон дер Ляйен, ЕС готов внести коррективы в свои конвенции и договоры для достижения результата.

Также глава ЕК сообщила, что Евросоюзу уже необходимо предпринимать конкретные действия в сторону расширения своего состава.