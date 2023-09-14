Первый президент Молдавии Мирча Снегур умер в 83 года

Фото: ТАСС/Альберт Симановский

Первый президент Молдавии Мирча Снегур ушел из жизни в ночь на четверг, 14 сентября. Ему было 83 года, пишет "Интерфакс" со ссылкой на депутата первого парламента, бывшего вице-премьер-министра Константина Тампиза.

По его словам, Снегура похоронят на кишиневском Центральном кладбище. Несколько лет назад там похоронили жену политика.

Снегур родился в 1940 году. Он обучался в Кишиневском сельскохозяйственном институте, получил статус ученого-агронома и доктора сельскохозяйственных наук. Экс-президент осуществлял деятельность в сельском хозяйстве, а также на различных управленческих должностях в северных районах Молдавии. С 1985-го по 1989 год занимал пост секретаря ЦК КПМ.

С 1989 по 1990 год являлся председателем президиума Верховного Совета МССР и председателем Верховного Совета МССР. С 3 сентября 1990 года по 1 декабря 1996 года занимал должность президента государства.