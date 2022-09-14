На заседание Госдумы предложат пригласить Сергея Шойгу

Фото: duma.gov.ru
Главу Минобороны России Сергея Шойгу намерены пригласить на заседание Госдумы, с соответствующим предложением выступил лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.
"По итогам последнего заседания фракции приняли решение предложить Совету Госдумы пригласить на заседание палаты министра обороны РФ Сергея Шойгу, чтобы депутаты могли пообщаться с ним в закрытом режиме", – написал он в своем телеграм-канале.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что текущая ситуация в сфере безопасности на европейском континенте гораздо хуже, чем в наиболее напряженные периоды холодной войны, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Он отметил, что в Европу были переброшены значительные силы американской армии, а также в разы выросла численность войск НАТО, размещенных в странах Восточной и Центральной Европы. При этом он подчеркнул, что переброска дополнительных сил Альянса на восток началась еще до начала спецоперации на Украине.
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