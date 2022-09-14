В МИД РФ заявили о попытках Евросоюза вытеснить Россию из Закавказья

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Евросоюз нацелен вытеснить Россию из Закавказья и бесцеремонно пытается вклиниться в трехстороннюю работу Москвы с Баку и Ереваном, заявил директор четвертого департамента стран СНГ министерства иностранных дел РФ Денис Гончар.
"Обращает на себя внимание, что активизация Брюсселя по Южному Кавказу произошла на фоне развязанной Западом против России санкционной кампании и прекращения совместной работы по линии Минской группы ОБСЕ", – сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Гончар подчеркнул, что Москва не играет в геополитические игры Евросоюза, а ежедневно занимается практической работой, которая опирается на прямые контакты лидеров и глав МИД, историческую близость стран и взаимные интересы.
Он напомнил, что 31 августа в Брюсселе состоялся саммит, участие в котором приняли президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Евросовета Шарль Мишель.
Ранее сообщалось, что Совет коллективной безопасности ОДКБ на внеочередном заседании принял решение направить в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем для оценки обстановки на фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном. В состав миссии также войдут представители стран-участниц ОДКБ и начальник объединенного штаба организации Анатолий Сидоров.
Главы Минобороны Армении и РФ обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
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