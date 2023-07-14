В МИД Польши заявили о ликвидации консульского агентства в Смоленске 31 августа

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Консульское агентство Польши в Смоленске будет закрыто 31 августа этого года, сообщили в польском МИД.

"Посол Польши в Москве получил дипломатическую ноту Российской Федерации об отзыве выданного 27 июня 2011 года согласия на функционирование Польского консульского агентства в Смоленске. Учреждение будет ликвидировано 31 августа 2023 года, а его функции будет исполнять непосредственно посольство Польши в Москве", – говорится в уведомлении.

При этом Варшава "оставила за собой право на ответные меры", назвав действия Москвы "еще одним недружественным и непонятным актом".

Ранее МИД РФ уведомил посла Польши о закрытии консульского агентства в Смоленске. В российском министерстве отметили враждебную политику Варшавы в последние годы, в том числе поощрение действий Киева и накачивание Украины оружием.

Все это происходит на фоне кампании по полной ликвидации в Польше советского военно-мемориального наследия, уточнили в министерстве. В этой связи будущее функционирование дополнительного польского консульского учреждения в Смоленске представляется избыточным.

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