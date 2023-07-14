МИД РФ уведомил посла Польши о закрытии консульского агентства в Смоленске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МИД РФ вызвал диппредставителя Польши в Москве Кшиштофа Краевского и вручил ему ноту с уведомлением о закрытии консульского агентства в Смоленске. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.

"Дипломату заявлено, что в 2011 году Россия продемонстрировала искреннюю готовность идти навстречу просьбам польской стороны и в качестве жеста доброй воли обеспечила открытие упомянутого консульского агентства на территории региона, в котором расположены значимые для польской стороны памятные объекты", – поделились в ведомстве.

Москва также пошла на изменение в пользу Варшавы паритета по количеству таких учреждений двух стран. В МИД отметили, что польская сторона за последние годы демонстрирует враждебную политику в отношении РФ, поощряет действия Украины и накачивает ее оружием.

Все это происходит на фоне кампании по полной ликвидации в Польше советского военно-мемориального наследия, уточнили в министерстве. В этой связи будущее функционирование дополнительного польского консульского учреждения в Смоленске представляется избыточным.

Краевский был проинформирован о том, что вышедшая за все рамки агрессивная по отношению к РФ линия Варшавы вынуждает Москву на реализацию ответных мер. В МИД подчеркнули, что ни один враждебный шаг против российской стороны не останется без ответа.

14 июля российский кабмин объявил о закрытии консульского агентства Польши, который находится в Смоленске. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Ситуацию не оставили без внимания в Польше. Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава начнет симметрично отвечать на закрытие Москвой польских диппредставительств.

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