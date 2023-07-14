Кабмин РФ сообщил о закрытии польского консульского агентства в Смоленске

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Правительство РФ объявило о закрытии консульского агентства Польши, находящегося в Смоленске. Соответствующее распоряжение появилось на портале правовой информации.

Документ был подписан Михаилом Мишустиным.

В нем сообщается о принятии предложения от министерства иностранных дел РФ относительно работы агентства. Кабмин согласился с МИД РФ и решил закрыть консульское агентство Польши в городе Смоленске.

Правительство РФ обратилось к ведомству с просьбой уведомить польскую сторону о произошедшем, указано в распоряжении.

Ранее МИД РФ сообщал, что Россия прекратила действие соглашения 1993 года между правительствами РФ и Польши о сотрудничестве в области науки и техники.

До этого глава диппредставительства РФ Сергей Андреев заявлял, что прокуратура Польши изъяла деньги со счетов российского посольства. После этого банк Santander закрыл счета дипведомства.

По его словам, речь идет о "значительных средствах", которые находились на счетах как в долларах США, так и в польских злотых. Андреев назвал произошедшее "грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях".

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Польше стоит ждать ответа на произошедшее.



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