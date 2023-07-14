11:30Политика
Варшава предупредила о симметричном ответе на закрытие РФ польских дипмиссий
Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Варшава будет симметрично отвечать на закрытие Москвой диппредставительств Польши. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
"Если окончательно дойдет до того, что Россия начнет ликвидировать наши дипломатические площадки, то мы со своей стороны будем отвечать симметрично", – цитирует его ТАСС.
Утром 14 июля российское правительство объявило о закрытии консульского агентства Польши, расположенного в Смоленске. Такое распоряжение подписал Михаил Мишустин.
Согласно документу, в кабмин поступило предложение от МИД РФ по поводу деятельности польского агентства. Правительство приняло просьбу министерства и попросило уведомить Варшаву о решении Москвы.
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