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Вашингтон стремится поднять градус русофобии для привлечения всеобщего внимания к событиям на Украине и мобилизации дополнительных ресурсов на поддержку киевского режима. Об этом заявили в посольстве РФ в США.
В сообщении отмечается, что Вооруженные силы РФ, общественные организации и простые россияне оказывают жителям освобожденных территорий всестороннюю помощь. Функционируют гуманитарные коридоры. Украинцы получают российское гражданство добровольно.
"Заявления о насильственном изъятии украинских паспортов – низкокачественная западная дезинформация", – говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале диппредставительства.
Ранее в посольстве РФ заявили, что передача Вашингтоном артиллерийских систем Киеву может привести к эскалации, если ВСУ будут использовать эти комплексы для ударов по территории России. По мнению дипломатов, в Белом доме игнорируют тот факт, что современное высокоточное оружие попадет в руки радикалов, террористов и бандформирований не только на территории Украины, но и за ее пределами.
Также в посольстве России в Вашингтоне заявили, что информация Минобороны США о гражданском характере лабораторий на Украине не соответствует действительности. В ведомстве отметили, что обнаруженные на украинской территории официальные материалы указывают на военную направленность биологических программ, курируемых Пентагоном.
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