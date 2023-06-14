Песков заявил, что РФ и Украина не обсуждали аренду Крыма

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о планах России и Украины договориться об аренде Крыма. По словам Пескова, Крым – неотъемлемая часть РФ, поэтому подобные договоренности стороны не обсуждали.

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что в проект соглашения о прекращении боевых действий, который РФ и Украина обсуждали в Стамбуле весной 2022 года, были включены договоренности по Крыму и Донбассу.

"Даже по Крыму – аренда там какая-то длительная, по Донбассу на востоке. Нормальный договор <...> А сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России", – объяснил глава республики.

Лукашенко подчеркнул, что документ ему передал Владимир Путин. Накануне президент России назвал обсуждаемое в Стамбуле соглашение "неплохим", но отметил, что украинские власти "просто выбросили его потом, и все".

Также Лукашенко заявил, что конфликт на Украине в скором времени закончится. По мнению белорусского президента, украинская сторона несет большие потери, в то время как Россия мобилизовалась и научилась воевать.

До этого президент Белоруссии заявил, что республика вступит в конфликт на Украине в случае агрессии последней. По его словам, у Белоруссии есть все необходимые для этого средства. Он также добавил, что намерен защищать граждан Белоруссии и россиян, находящихся в республике.

Песков заявил об отсутствии предпосылок к переговорам с Украиной