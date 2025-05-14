Нарышкин заявил о желании противников России сменить власть в стране

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Геополитические противники России вынашивают планы по смене власти в стране. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в ходе выступления на круглом столе, посвященном 100-летию окончания интервенции и оккупации Японией Северного Сахалина.

Глава СВР отметил, что успехи и потенциал РФ вызывают у ее противников гнев. С его слов, такая ситуация наблюдалась и в прошлом.

"Мы видим, что, как и 100 лет назад, так и сегодняшние геополитические соперники, оппоненты России все так же раздражены огромностью нашей страны, ее величием, ее людскими и природными богатствами", – цитирует Нарышкина aif.ru.

Он также уточнил, что покинувшие страну политики мечтают разделить РФ на части, пользуясь финансовой поддержкой Запада.

Ранее Нарышкин назвал возможным крупномасштабный военный конфликт, если западные страны посчитают для себя это выгодным и безопасным. По его словам, у СВР есть информация, что некоторые политики Запада рассматривают вероятность развязывания конфликта для удержания своей гегемонии.

Однако, уточнил глава ведомства, есть и ответственные политики, которые могут объединиться и не допустить этого.