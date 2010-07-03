Эксперт оценил возможную отправку 120 тысяч солдат США на Ближний Восток

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План отправки 120 тысяч американских солдат для противодействия Ирану – обычная практика для Штатов. В этом уверен главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, передает RT.

По словам эксперта, Пентагон прорабатывает все варианты военного вмешательства или решения иранской проблемы.

"В какой степени эти вопросы могут быть реализованы или нет, сказать довольно сложно в силу многих причин", – сказал Васильев.

Он добавил, что все зависит от финансового обеспечения. Если весь контингент хотят перебросить сразу, операция может обойтись в десятки миллиардов долларов.

Кроме того, аналитик предположил, что США хотят побудить Иран к ряду политических шагов и уступок.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Патрик Шанахан заявил, что его страна готова отправить 120 тысяч солдат на Ближний Восток, если Иран ускорит разработку ядерного оружия или атакует американских военных.

