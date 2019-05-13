Пентагон готов отправить 120 тысяч солдат для противодействия Ирану

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США готовы отправить 120 тысяч солдат на Ближний Восток, если Иран ускорит разработку ядерного оружия или атакует американских военных. Такое заявление сделал исполняющий обязанности министра обороны страны Патрик Шанахан, пишет New York Times со ссылкой на ответственных за национальную безопасность чиновников.

Шанахан уже представил план главным помощникам американского президента. Известно, что стратегию разработали под давлением "ястребов" во главе с советником Дональда Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном.

Издание отмечает, что число военнослужащих "шокировало" тех, кого посвятили в планы Пентагона. Дело в том, что столько же солдат 16 лет назад участвовали во вторжении в Ирак. Примечательно, что в плане нет сухопутной операции против Ирана.

Ранее командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что Иран нанесет США "удар в голову", если американские власти предпримут конкретные силовые действия. При этом он убежден, что Штаты не пойдут на риск и не будут использовать свои авианосцы.

