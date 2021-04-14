В Белом доме рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

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Телефонный разговор президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным оказался конструктивным, грядущая встреча лидеров позволит обсудить сферы возможного сотрудничества двух стран, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом сообщает РИА Новости.

"У президента Байдена состоялся вчера конструктивный разговор с Владимиром Путиным", – сказала она.

Псаки подтвердила слова Байдена о стремлении США к построению стабильных и предсказуемых двусторонних отношений с Россией. Она отметила, что предстоящая личная встреча Байдена и Путина может стать хорошей возможностью для определения сфер, в которых Вашингтон и Москва могут успешно сотрудничать.

Накануне лидеры РФ и США провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили отношения между странами и ряд международных вопросов.

Стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности. Байден заявил о заинтересованности в стабилизации двусторонних отношений, в том числе по традиционно острым вопросам. Продолжить переговоры президент США предложил в ходе личной встречи на высшем уровне.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данное предложение будет изучаться и прорабатываться по дипломатическим каналам. Представитель Кремля добавил, что тон разговора двух лидеров был деловым.