Постпред Украины при ООН прокомментировал переговоры Путина и Байдена

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Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает RT.

"Украина заинтересована, чтобы США контактировали с Россией, иначе ситуация была бы тупиковая", – сказал он.

Кислица выразил уверенность в том, что встрече лидеров будет предшествовать длительная подготовка. Он также считает, что она может пройти на полях международного мероприятия или в двустороннем формате.

Накануне президенты России и США провели телефонные переговоры, в ходе которых обстоятельно обсудили отношения между странами и ряд международных вопросов.

Стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности. Байден выразил заинтересованность в стабилизации двусторонних отношений, в том числе по традиционно острым вопросам. Продолжить переговоры президент США предложил в ходе личной встречи на высшем уровне.