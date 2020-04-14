Володин рассказал, как будет работать комиссия ГД по поддержке бизнеса

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, как будет функционировать комиссия ГД по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции. При этом он отметил важность эффективной помощи предпринимателям, сообщает портал "Дни.ру".

По словам Володина, данная структура будет работать в постоянном режиме.

"Предложения, выработанные в ходе обсуждения, вопросы, возникающие у малого и среднего бизнеса, будут передаваться правительству через Координационный совет по борьбе с распространением коронавируса, в состав которого входит первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков", – сообщил спикер ГД.

Володин отметил, что работа комиссии должна отвечать ожиданиям предпринимателей, для чего будет налажена обратная связь между законодателями и представителями бизнеса.

Уточняется, что над мерами поддержки малого и среднего бизнеса также будут трудиться представители профессионального сообщества и регионов.

Ранее сообщалось, что власти Москвы выделят 25 миллиардов рублей на поддержку бизнеса. Также в целях помощи предпринимателям был утвержден второй пакет мер антикризисной поддержки.