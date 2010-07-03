Оппозиция лидирует на парламентских выборах в Финляндии

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Оппозиционная Социал-демократическая партия лидирует на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 51,3 процента бюллетеней. Она на данный момент набрала 18,7 процента голосов избирателей страны, сообщает министерство юстиции страны Финляндии.

На втором месте идет Национальная коалиционная партия с 16,4 процента голосов. На третьем находится "Истинные финны" с 15,9 процента, за ними правящий "Финляндский центр" (15,7 процента).

В марте правительство Финляндии решило уйти в отставку. Причиной назывались разногласия внутри кабинета министров по вопросам здравоохранения.