Правительство Финляндии ушло в отставку

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Правительство Финляндии приняло решение уйти в отставку. Соответствующее прошение одобрил президент страны Саули Ниинисте, сообщает РИА Новости.

По данным местных СМИ, причиной отставки стали разногласия внутри кабинета министров по вопросы реформы социальных и здравоохранительных услуг.

Парламентские выборы должны пройти 14 апреля текущего года. До этого момента правительство Юхи Сипиля продолжит работу. При этом кабмин не сможет принимать политические решения.

В свою очередь, Сипиля заявил, что решение об отставке правительства было его "собственным и принципиальным решением". Премьер-министр также отметил, что несет за отставку кабмина ответственность.

Сипиля также не стал связывать отставку правительства с грядущими выборами. Он отметил, что целью кабмина была "долгожданная реформа социальных служб и служб здравоохранения", однако она провалилась.

"Финляндия не может продолжать нынешний путь, реформы должны быть проведены. Иначе Финляндия не добьется успеха", – резюмировал глава правительства.