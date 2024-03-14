Белоруссия ввела запрет на ввоз ряда товаров через границу с Литвой

Фото: ТАСС/dpa/Alexander Welscher

Белорусское правительство вводит запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок госграницы. Данное постановление подписал премьер-министр страны Роман Головченко. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства республики.

В сообщении подчеркнули, что введение данного запрета является ответной мерой на принятое Литвой решение о прекращении движения товаров, людей и транспорта через два пограничных пункта пропуска.

Так, запрещены к ввозу для реализации и потребления на территории Белоруссии воды, вина, спирт, уксус, пневматические резиновые шины и другое. Помимо этого, решением правительства внесены изменения в постановление от 6 декабря 2021 года, которыми дополнен перечень запрещенных к ввозу и реализации на территории республики товаров.

В частности, в перечень были включены отдельные товары из Литвы: сгущенное молоко, фруктовые соки, отдельные строительные изделия, морозильники. МИД Белоруссии, в свою очередь, призвало власти Латвии и Литвы сделать их политику самостоятельнее, более взвешенной и ориентированной на интересы собственных народов.

При этом в министерстве подчеркнули, что любые санкционные меры, направленные против Белоруссии, являются контрпродуктивными и бесперспективными. Они лишь усиливают самоизоляцию Прибалтики и "подрывают их и без того слабеющий экономический потенциал", уверены в ведомстве.

В МИД назвали введение белорусским правительством запрета на ввоз отдельных товаров вынужденной мерой, а также акцентировали внимание, что в подобном ключе не останутся без ответа шаги правительства Латвии в связи с введением в этом году импортного эмбарго в отношении некоторых белорусских товаров продовольственной группы.

В сообщении подчеркнули, что теперь импортный товаропоток сможет поступать в Белоруссию только по альтернативным маршрутам в обход территории Литвы. Это негативно скажется на работе литовских логистических операторов. При этом в министерстве заметили, что запреты не затрагивают товары, ввозимые на территорию Белоруссии для личного пользования.

Ранее латвийское правительство утвердило перечень продуктов, запрещенных к ввозу в страну из РФ и Белоруссии, а также третьих стран, если продукция имеет российское или белорусское происхождение. Постановление вступило в силу 8 марта 2024 года.

Экономист Максим Чирков отмечал, что латвийские ограничения в отношении импорта из России и Белоруссии делают только хуже Прибалтике. По его мнению, рынок Латвии для России совсем небольшой, в связи с чем его потеря не сыграет особой роли.