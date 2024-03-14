МИД России вызовет посла Австрии из-за высылки дипломатов

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Посол Австрии в РФ вызван в министерство иностранных дел России (МИД). Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

При этом в МИД РФ не сказали, когда точно состоится встреча посла Австрии с представителями министерства.

Ранее министерство иностранных дел Австрии заявило о высылке двух дипломатов РФ. Соответствующее решение связано с тем, что участники дипмиссии якобы совершали действия, несовместимые с их дипломатическим статусом.

Эти действия ведомства прокомментировали в МИД РФ. По информации ведомства, Москва своевременно примет ответные меры. Кроме того, в министерстве осудили недружественный шаг Вены, ответственность за который лежит на австрийских властях.



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