14 марта, 15:50Политика
МИД России вызовет посла Австрии из-за высылки дипломатов
Фото: 123RF/mikrokon
Посол Австрии в РФ вызван в министерство иностранных дел России (МИД). Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.
При этом в МИД РФ не сказали, когда точно состоится встреча посла Австрии с представителями министерства.
Ранее министерство иностранных дел Австрии заявило о высылке двух дипломатов РФ. Соответствующее решение связано с тем, что участники дипмиссии якобы совершали действия, несовместимые с их дипломатическим статусом.
Эти действия ведомства прокомментировали в МИД РФ. По информации ведомства, Москва своевременно примет ответные меры. Кроме того, в министерстве осудили недружественный шаг Вены, ответственность за который лежит на австрийских властях.
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