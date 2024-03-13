МИД Австрии подтвердил высылку двух дипломатов РФ

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МИД Австрии подтвердил высылку двух российских дипломатов из-за "совершения действий, несовместимых с их дипломатическим статусом". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что министерство объявило данных дипломатов нежелательными лицами в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Они должны покинуть территорию Австрии до истечения 19 марта, подчеркнули в МИД. Конкретные причины высылки не называются.

Ранее газета Presse сообщала, что Австрия вышлет двух российских дипломатов. По информации издания, они должны покинуть страну до 19 марта. В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что Москва ответит на данное "безосновательное" решение Вены.

До этого постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркивал заметное ухудшение политики властей Австрии в отношении РФ.

Говоря об отношении к России в целом, Ульянов заметил, что австрийцы отличаются радушием и гостеприимством, а массовых антироссийских настроений в стране нет.

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