Австрия вышлет двух российских дипломатов – СМИ

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Австрия вышлет двух российских дипломатов, они должны покинуть страну до 19 марта. Об этом сообщает газета Presse.

Как уточняет издание, после высылки сотрудников посольства РФ в Вене в 2023 году МИД Австрии сообщил еще двум дипломатам из российского посольства "в начале недели", что они будут высланы "в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом.

В МИД РФ заявили, что Москва ответит на данное "безосновательное" решение Вены, передает РИА Новости.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что политика властей Австрии в отношении России заметно испортилась. По его словам, они пытаются создать трудности, задерживая выдачу въездных виз.

В декабре прошлого года карты UnionPay Газпромбанка перестали работать в Австрии. Тогда в СМИ отмечали, что Газпромбанк не входит в перечень российских финансовых структур, против которых Евросоюз ввел санкции.