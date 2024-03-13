13 марта, 20:37Политика
Австрия вышлет двух российских дипломатов – СМИ
Фото: depositphotos/slavkosereda
Австрия вышлет двух российских дипломатов, они должны покинуть страну до 19 марта. Об этом сообщает газета Presse.
Как уточняет издание, после высылки сотрудников посольства РФ в Вене в 2023 году МИД Австрии сообщил еще двум дипломатам из российского посольства "в начале недели", что они будут высланы "в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом.
В МИД РФ заявили, что Москва ответит на данное "безосновательное" решение Вены, передает РИА Новости.
Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что политика властей Австрии в отношении России заметно испортилась. По его словам, они пытаются создать трудности, задерживая выдачу въездных виз.
В декабре прошлого года карты UnionPay Газпромбанка перестали работать в Австрии. Тогда в СМИ отмечали, что Газпромбанк не входит в перечень российских финансовых структур, против которых Евросоюз ввел санкции.
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