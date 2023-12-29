Ульянов заявил, что политика Австрии в отношении РФ испортилась

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Политика властей Австрии в отношении России заметно испортилась, сообщил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, местные власти пытаются создать трудности, задерживая выдачу въездных виз. Он считает, что Вена в данном случае пошла по пути США.

Дипломат напомнил, что раньше власти Австрии прежде очень дорожили своей репутацией. Однако, как он считает, сейчас они дорожат ею в меньшей степени.

"Вена, разместившая у себя множество международных организаций, издавна славилась духом консенсуса, от которого сегодня мало что осталось. Хотя страны, в том числе и многие западные, по этому поводу переживают. Все-таки жить дружно – это лучше, чем враждовать", – сказал постпред РФ.

Говоря об отношении к России в целом, Ульянов заметил, что австрийцы отличаются радушием и гостеприимством, а массовых антироссийских настроений в стране нет. Он добавил, что эпизоды негативного отношения со стороны местных жителей если и случаются, то они единичны.

Ранее сообщалось, что держатели карт Газпромбанка китайской платежной системы UnionPay не могут совершать операции с ними в Австрии. Национальный банк республики, отвечающий за координацию санкционных мер в финансовом секторе страны, не стал комментировать ситуацию.

Отмечается, что Газпромбанк не входит в перечень российских финансовых структур, против которых Евросоюз ввел санкции. До сих пор картами Газпромбанка, работающими с UnionPay, можно было расплачиваться на территории Австрии, а также снимать наличные средства в банкоматах.

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