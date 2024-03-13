Посольство РФ возмущено решением Австрии выслать двух дипломатов

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Российское посольство возмущено решением Австрии выслать двух дипломатов РФ. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

В материале отметили, что власти Австрии, как и в предшествующих эпизодах высылок, не представили доказательств каких-либо нарушений со стороны высылаемых российских дипломатов, ответственность за деградацию двусторонних отношений ложится на Вену.

По данным ведомства, подобное действие является политическим решением властей Австрии. Посольство его категорически не приемлет, решительный ответ Москвы не может вызывать никаких сомнений, подчеркнули в сообщении.

Вечером 13 марта газета Presse сообщила, что Австрия вышлет двух российских дипломатов. По информации издания, они должны покинуть страну до 19 марта. В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что Москва ответит на данное безосновательное решение Вены.

Позднее МИД Австрии подтвердил высылку двух российских дипломатов из-за "совершения действий, несовместимых с их дипломатическим статусом". Министерство объявило данных дипломатов нежелательными лицами в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях.

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