В Кремле оценили решение Австрии выслать двух российских дипломатов

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Действия властей Австрии, в рамках которых из страны были высланы два дипломата РФ, не смогут усугубить нынешние взаимоотношения двух государств. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Особо нечего усложнять. Собственно, МИД РФ все сказал", – уточнил он.

Ранее МИД Австрии сообщил о высылке двух российских дипломатов из своей страны. Такое решение ведомство объяснило тем, что участники дипмиссии якобы совершали действия, несовместимые с их дипломатическим статусом.

Соответствующее решение прокомментировали в МИД РФ. Так, в сообщении сказано, что Москва своевременно примет ответные меры. Более того, в министерстве осудили недружественный шаг Вены, ответственность за которого лежит на австрийских властях, заключили в ведомстве.



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