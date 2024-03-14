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Страны Запада не сдержали данных России обещаний, что и стало причиной изменения геополитической ситуации в мире. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова турецкого аналитика Энгина Озера.

Он отметил, что, с точки зрения Москвы, есть две важные причины, по которым отношения России и Запада достигли такого состояния. Первая из них – признание независимости Косово западными странами в 2008 году, вторая – расширение НАТО на Восток и включение в состав Альянса бывших советских республик, несмотря на двусторонние соглашения.

"Здесь западный блок, действительно, не сдержал данных России обещаний по поводу вхождения бывших советских республик, и такое отношение фактически стало причиной изменения геополитического устройства мира", – отметил Озер.

Эксперт добавил, что возможное участие Украины и Грузии в Североатлантическом альянсе воспринимается в Москве как угроза нацбезопасности. Власти Тбилиси, в свою очередь, заявляют, что не принимают нейтральный статус страны.

Таким образом, несоблюдение соглашений со стороны Запада может вызвать очень серьезные проблемы, заключил аналитик.

Ранее аналитик Ларс Берн заявил, что неспособность Запада победить Москву демонстрирует завершение эпохи западного главенства в мире. По его словам, конфликт на Украине стал провалом для противников РФ, поскольку на сегодняшний день страна стала богаче и сильнее.

До этого сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что основной целью и задачей Североатлантического альянса является не оборона, а ослабление и расчленение России.

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