Мэй частично утратила контроль над парламентом Великобритании

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй частично утратила контроль над кабинетом министров. Об этом свидетельствуют результаты голосования в палате общин парламента по выходу из Евросоюза без сделки, передает РИА Новости.

Изначально Мэй заявила, что ее однопартийцы смогут свободно голосовать по вопросу Brexit. Однако потом палата общин неожиданно одобрила поправку, предлагающую исключить вариант выхода из Евросоюза без соглашения при любых обстоятельствах.

Тогда премьер распорядилась, чтобы депутаты Консервативной партии, лидером которой она является, выступили против измененного с учетом этой поправки предложения. Пятеро министров от голосования воздержались, нарушив партийную дисциплину.

Представитель офиса премьера, комментируя ситуацию, отметил, что голосование против правительства фактически является поводом к отставке министра. В итоге за соответствующую поправку проголосовали 312 депутатов, против – 308.

Если Лондон и Брюссель не ратифицируют соглашение, вариантом по умолчанию все равно остается выход из Евросоюза без соглашения. Новое голосование об условиях Brexit состоится до 20 марта. Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

По словам Мэй, если соглашение будет отклонено в третий раз, то выход из ЕС будет перенесен на "более длительный" срок. Лидер лейбористов Джереми Корбин ранее заявил, что премьеру следует признать, что ее сделка "мертва".