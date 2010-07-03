Парламент Великобритании повторно отверг проект сделки с Евросоюзом по Brexit

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Британские депутаты повторно отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit.

Во время голосования в палате общин 391 депутат отклонил проект соглашения, внесенный премьер-министром Терезой Мэй, поддержали соглашение 242 народных избранника.

В январе перевес противников сделки составлял 230 голосов, в то время как сейчас — 149 голосов. Таким образом, за 17 дней до даты официального развода у Лондона и Брюсселя нет четко оговоренных условий Brexit.

13 марта депутаты смогут проголосовать по вопросу о возможности выхода страны из ЕС без соглашения с Брюсселем. Если они выступят против, то 14 марта смогут проголосовать за перенос даты выхода из Евросоюза с 29 марта.

Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что премьеру следует признать, что ее сделка "мертва". Он также подчеркнул, что вариант выхода Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем следует полностью исключить, передает РИА Новости.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года, большинство подданных королевства одобрили его.