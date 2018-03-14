14 марта 2018, 13:11В мире
Песков усомнился в возможности ухудшения отношений с США со сменой госсекретаря
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США вряд ли ухудшаться после увольнения Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. Об этом сообщает ТАСС.
"Вряд ли можно упасть ниже пола. В этом плане опасаться дальнейшего ухудшения вряд ли приходится. Но в любом случае, конечно, остается надежда на конструктивизм, на трезвый подход. Эта надежда остается всегда", – сказал Песков.
Об уходе Тиллерсона с должности госсекретаря США стало известно 13 марта. На этот пост назначен директор ЦРУ Майк Помпео. После этих кадровых перестановок президент США Дональд Трамп заявил,что они с Тиллерсоном "хорошо ладили, но расходились в деталях". В частности, Трампа не устраивала сделка с Ираном.
В Белом доме объяснили увольнение Тиллерсона желанием Трампа собрать новую команду для переговоров с Северной Кореей.