ЦБ Сирии заявил, что РФ доставила в аэропорт Дамаска наличные в сирийских фунтах

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Россия привезла в аэропорт Дамаска наличные в сирийских фунтах. Об этом заявил Центробанк Сирии, передает госагентство SANA.

Однако ЦБ Сирии опроверг информацию, которая появилась в СМИ, о количестве денег. По их данным, эти сведения являются неточными. В связи с этим сирийский банк призвал доверять только официальным сведениям.

12 февраля Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирии Ахмедом Шараа. Российский лидер пожелал Шараа успехов в решении задач на благо сирийского народа, с которым РФ исторически связывают дружба и взаимовыгодное сотрудничество.

Помимо этого, главы стран обменялись мнениями о текущей обстановке в республике. Российская сторона сделала акцент на принципиальной позиции в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии. Путин подтвердил готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, в том числе оказание ее жителям гумпомощи.

После переговоров Путина и Шараа пользователи в соцсетей стали публиковать кадры документа, который подразумевал отправку Россией тонны сирийской валюты в Дамаск. При этом подлинность бумаги не подтверждалась.

