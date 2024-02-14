Литва выразила протест временному поверенному в делах РФ

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МИД Литвы выразил протест временному поверенному в делах РФ из-за объявления в розыск министра культуры Симонаса Кайриса и других литовских политиков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипведомство республики.

Отмечается, что Вильнюс призвал Москву отменить решение об объявлении чиновников в розыск.

Накануне МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. В базе розыска министерства не указана статья, по которой ведется поиск.

Однако СМИ сообщали, что в отношении министра возбудили и расследуют дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

Ранее МВД Литвы направило президенту страны Гитанасу Науседе ходатайство с предложением лишить российскую балерину Илзе Лиепу гражданства. Литовские инстанции считают, что публичные высказывания и действия артистки создают ситуацию, угрожающую интересам безопасности страны.

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