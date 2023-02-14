Фото: Минобороны РФ

Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что нет предпосылок для окружения противника на севере Артемовска (украинское название Бахмут. – Прим. ред.). Об этом сообщила пресс-служба Пригожина в телеграм-канале.

Поводом для заявления стал вопрос редакции сетевого издания "ГЛАС НАРОДА": "Бойцы ЧВК "Вагнер" заблокировали полторы тысячи человек на севере Бахмута. Так ли это?"

"Не понимаю, откуда берется эта чепуха. По всем направлениям противник активизируется, подтягивает все новые и новые резервы. Ежедневно от 300 до 500 новых бойцов подходят к Бахмуту на всех направлениях. Огонь артиллерии усиливается с каждым днем", – сообщил Пригожин.

По его словам, на севере Артемовска ведутся тяжелые бои, в рамках которых штурмуется каждый дом, поэтому неизвестно, откуда появляется информация об окружении.

Пригожин отметил, что Артемовск невозможно взять завтра, так как ведется мощное сопротивление, "работает мясорубка".

"Чтобы мясорубка исправно работала, невозможно вдруг взять и начать праздник праздновать. Праздника не будет в ближайшее время. Поэтому рассуждать и деморализовать всех своими несбывшимися обещаниями абсолютно нет никакого смысла", – добавил основатель ЧВК.

Ранее Пригожин подтвердил информацию о сбитом украинскими системами ПВО самолете Су-24.

Как добавил основатель компании, пилот воздушного судна "совершил чудо", посадив горящий самолет и полностью выполнив боевое задание.



Пригожин пригласил Зеленского на воздушную дуэль над Артемовском

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!