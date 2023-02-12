Россия взяла под контроль населенный пункт Красная гора в ДНР

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина"

Российская сторона взяла под контроль поселок городского типа Красная гора, который находится под Артемовском в ДНР. Об этом рассказали в телеграм-канале пресс-службы основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Сегодня штурмовыми отрядами ЧВК "Вагнер" был взят населенный пункт Красная гора", – говорится в сообщении.

Ранее Пригожин предположил, что освобождение республик Донбасса может занять до двух лет. По его мнению, при условии распространения сил РФ до Днепра, на это потребуется три года.

Он также заявил, что к этому сроку следует добавить еще полтора-два года, если российской стороне потребуется освободить ДНР и ЛНР.

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