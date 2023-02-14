Китайский эксперт допустил, что Россия достигла стратегических целей на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян заявил, что Россия уже достигла поставленных стратегических целей специальной военной операции, сообщает газета Global Times.

"На самом деле стратегические цели РФ в целом достигнуты. [Россия] сформировала стабильную линию фронта к востоку от Днепра", – отметил обозреватель, указав на то, что с укрепленных позиций россияне могут наносить атаки в западном направлении.

Люй Сян отметил, что Вооруженные силы Украины в то же время лишены способности самостоятельно обороняться. Киев, подчеркивает политолог, полностью зависит от помощи США и НАТО в частности.

По мнению американиста, западные страны неверно оценивают ситуацию на Украине и преувеличивают российские стратегические амбиции. В этом свете он считает, что поставки Киеву нового современного вооружения только расширят театр боевых действий.

В случае возможной эскалации, как считает Люй Сян, первыми могут пострадать такие страны Альянса, как Польша и Румыния. Подобная ситуация может привести США к "настоящей дилемме", а негативный эффект от разрастания кризиса будет более серьезным, чем тот, что начался с февраля 2022 года.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что американская администрация работает над передачей Украине бюджетной помощи на общую сумму в 10 миллиардов долларов. О новом пакете поддержки Киева может быть объявлено на предстоящей неделе.



Лондон и Киев обсуждают планы производства британских вооружений на Украине – СМИ

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