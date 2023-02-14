Разведка Норвегии заявила о выходе в море российских кораблей с ядерным вооружением

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Впервые за 30 лет корабли Северного флота РФ начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту. Об этом заявила Норвежская разведывательная служба в своем ежегодном докладе.

В документе отмечается, что военные корабли Северного флота регулярно выходили в море с тактическим ядерным оружием в советское время. Однако со времен холодной войны о подобных случаях не было известно.

Также в докладе норвежской разведки говорится о том, что ядерное вооружение размещено как на подводных лодках флота, так и на надводных кораблях. Подобное оружие, отмечается в документе, представляет серьезную угрозу в вариантах операций, в которых могут участвовать страны НАТО.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что реальной угрозы ядерной войны сегодня не существует, поскольку все ядерные державы осознают, что Россия имеет наибольшее количество боеголовок.

При этом Клишас напомнил, что возможные условия применения Москвой ядерного оружия строго ограничены военной доктриной.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае ударов Украины по Крыму ни о каких переговорах не будет и речи. Он пообещал, что в этом случае последуют удары возмездия по всей подконтрольной Киеву территории.

Медведев пояснил, что Россия не ставит перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готова применять все виды оружия в соответствии с доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания.

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