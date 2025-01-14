Кандидат на пост главы Пентагона уклонился от ответов про поддержку Украины

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Кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет во время слушаний в сенате не дал прямых ответов на вопросы о роли США в поддержке Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

На вопрос о роли ведомства в конфликте Хегсет ответил, что Украина смогла противостоять попыткам России установить контроль над Киевом, а конфликт перешел в фазу "войны на истощение".

"Если моя кандидатура будет утверждена, я сделаю все, чтобы министерство обороны играло ключевую роль в общегосударственных усилиях по поддержке специального представителя президента", – добавил он.

Похожие ответы прозвучали и на вопросы о долгосрочной помощи Украине для защиты ее суверенитета и о роли США после завершения конфликта. Хегсет избежал конкретики, ограничившись обещанием координации усилий с Белым домом.

Отмечается, что неопределенность в заявлениях вызвала вопросы у сенаторов, которые ожидали четкого плана по ключевому направлению внешней политики страны.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не планируют объявлять о новых пакетах военной помощи Украине перед уходом с поста президента страны Джо Байдена. Он уточнил, что оставшиеся средства перейдут будущим властям страны во главе с избранным президентом Дональдом Трампом.

В свою очередь, Байден признался, что поддержка Киева со стороны Вашингтона формировала риск ядерной конфронтации с Москвой.