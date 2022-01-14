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Президент США Джо Байден проведет пресс-конференцию 19 января, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, мероприятие запланировано на 16:00 (00:00 20 января по московскому времени).

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предложил провести встречу с российским и американским президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом. По словам главы офиса Зеленского Андрея Ермака, США выразили интерес.

Однако в Кремле отметили, что Россия пока не получала предложений о трехстороннем саммите.

