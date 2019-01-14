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16:45

Политолог оценил слова Лаврова о разногласиях по мирному договору с Японией

политика

16:45

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Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о существенных разногласиях по мирному договору с Японией прокомментировал профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев.

По словам эксперта, отсутствие мирного договора между Россией и Японией – это "неприятная ситуация". "Безусловно, к этому договору нужно идти. Есть ряд препятствий, которые нас смущают", – подчеркнул Матвейчев в беседе с RT.

Торопиться с принятием решения не стоит, как, впрочем, и отказываться от диалога, считает политолог. Для достижения договора, по мнению эксперта, необходимо "исполнение Японией большого количества наших гарантий по тем опасениям, которые есть у России". В числе таких острых тем он назвал размещение в Японии военных баз США. "И насколько в целом самостоятельна Япония, может ли она гарантировать определенные вещи, связанные с американской активностью на ее территории, поскольку Россия этих гарантий не видит", – заключил Матвейчев.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сделал первые заявления после российско-японских переговоров о заключении мирного договора. Вопрос российского суверенитета над Курилами не обсуждается, это – территория РФ, заверил министр.

14 января стартовали переговоры Лаврова с его японским коллегой Таро Коно. Япония претендует на четыре южных Курильских острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. РФ считает эти острова своими по итогам Второй мировой войны, тогда как в Токио ссылаются на Трактат о торговле и границах 1855 года.

политика

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