Премьер Армении Пашинян отправился в Москву

Фото: ТАСС/ABACA/Blondet Eliot

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вылетел в Москву для участия в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕАЭС). Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

Сам премьер опубликовал в своих соцсетях кадр из самолета, который подписал фразой: "Полетели в Москву".

На заседании страны обсудят вопросы таможенного декларирования налогоемких товаров и план по формированию благоприятных условий для развития электронной торговли, сказано на сайте ЕАЭС.

Это заседание станет 41-м по счету с начала работы организации 1 января 2015 года. Предыдущее собрание состоялось 1 октября в Ереване. В этом году в совете председательствует Армения, а в следующем – Белоруссия.

