Премьер Британии не смог открыть двери своей резиденции на Даунинг-стрит

Видео: youtube.com

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не смог войти в собственную резиденцию на Даунинг-стрит. Видео инцидента появилось на YouTube.

На кадрах видно, как Сунак встретил коллегу из Нидерландов Марка Рютте, они пожали друг другу руки на крыльце и попытались войти внутрь, однако дверь оказалась заперта.

Несколько секунд премьеры двух стран пытались зайти в резиденцию, пока охрана не открыла им дверь. Позднее в канцелярии британского премьера сообщили, что входную дверь запирают изнутри из соображений безопасности.

Ранее лейбористы высмеяли Сунака за то, что в он неправильно держал молоток на видеозаписи, сделанной во время визита политика в ювелирную мастерскую в графстве Йоркшир на севере Англии. Ролик сопровождался подписью: "Не сын ремесленника. Человек, который ударно заколачивает рабочий люд, сам не в состоянии ударить молотком".

