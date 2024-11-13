Средства ПВО за ночь уничтожили 29 украинских беспилотников над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО за минувшую ночь сбили 29 украинских БПЛА самолетного типа на российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, семь беспилотников ликвидировали над Белгородской областью, семь – над Курской, пять – над Тверской, еще пять – над Брянской, три – над Пензенской и два – над Воронежской.

Ранее в Воронежской области уничтожили несколько беспилотников. Предварительно, пострадавших нет. В пригороде Воронежа при падении обломков незначительно пострадало непроизводственное здание предприятия.

До этого три человека получили травмы в селе Новое Белгородской области после атак со стороны ВСУ. Украинские военные сбросили взрывные устройства с беспилотников на территорию частного дома. Пострадали женщина и мужчина, которые в этот момент были на улице.

Еще один человек получил ранение в результате сброса взрывного устройства с дрона. Все пострадавшие госпитализированы.

