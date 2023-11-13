РФ не видит оснований для подготовки новой резолюции ООН по Украине – Полянский

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Москва не видит оснований для подготовки новой резолюции ООН по Украине, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, никаких условий для этого не наблюдается. Кроме того, нет и идей по новой резолюции. Полянский напомнил, что в начале конфликта Россия предложила собственную резолюцию, содержащую лишь гуманитарные аспекты, однако даже это было неприемлемо для западных стран.

Ранее Полянский заявил, что Россия никогда не угрожала Украине, а утверждения об обратном являются плохой пропагандой. Он напомнил, что до событий 2014 года РФ всегда была дружелюбно настроена по отношению к украинским соседям.

Он также прокомментировал контрнаступление ВСУ, и отметил, что на него было возложено слишком много ожиданий со стороны Запада.

3 ноября США объявили об очередном пакете военной помощи Украине. Он включает передачу имущества с военных складов на 125 миллионов долларов. Пентагон также анонсировал передачу Штатами 300 миллионов долларов на закупку нового оружия для Украины в рамках нового пакета.



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