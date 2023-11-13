Мир после СВО много узнает об Украине и Канаде, где славят нацистов – Полянский

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Россия рассчитывает, что мировое сообщество по окончании спецоперации многое узнает о событиях на Украине и в Канаде, где открыто прославляют нацистов. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Я думаю, что после окончания нашей спецоперации мировая общественность многое узнает о том, что на самом деле происходит на Украине и в Канаде, а также в некоторых других странах, где открыто прославляют нацистских пособников", – приводит его слова РИА Новости.

По его словам, чествование нациста Ярослава Хунки в парламенте Канады является лишь верхушкой айсберга. Полянский считает, что если общество копнет глубже, то раскроются многие тайны, которые будут неприятны для большинства канадцев.

Первый зампостпреда РФ при ООН напомнил, что когда-то Канада приютила многих нацистских коллаборационистов, у которых сейчас есть и дети, и внуки. По словам Полянского, ситуация с чествованием нациста в канадском парламенте не стала неожиданностью для РФ, так как Канада поступала так, как хотели потомки тех самых коллаборационистов.

Ранее в СМИ появились фото с выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады. В подписи к одному из снимков сообщалось, что Зеленский вместе с канадским премьером Джастином Трюдо поприветствовали ветерана 1-й украинской дивизии Ярослава Хунку.

Позже спикер палаты общин канадского парламента Энтони Рота извинился за приглашение Хунки и сам ушел в отставку.

Трюдо тоже принес извинения после чествования ветерана СС. Он назвал этот скандал позором для парламента и Канады.

Комментируя ситуацию, Владимир Путин указал, что нацист Хунка в годы Второй мировой войны мог убивать в том числе и канадцев. Президент РФ подчеркнул, что в Канаде не могли об этом не знать.

Как уточнил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, Москва будет добиваться справедливого наказания ветерана дивизии СС "Галиция". Для этого будут задействованы все возможные политико-дипломатические каналы.

Ветеран СС Ярослав Хунка вынужден скрываться после скандала в Канаде