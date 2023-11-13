Полянский заявил, что Запад сделает все, чтобы удержать Киев на плаву

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Россия не делает ставку на то, что Запад прекратит поставлять военную помощь Киеву. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что для России с самого начала конфликта было очевидно, что Киев способен вести боевые действия только при поддержке стран Запада, и прежде всего – США. По его словам, Москва не делает ставку на то, что поток западной помощи Киеву прекратится.

"Мы понимаем, что Запад, который был создателем киевского режима, который стоял за незаконным, антиконституционным переворотом в 2014 году, постарается сделать все возможное, чтобы удержать его на плаву", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее Полянский заявил, что Россия никогда не угрожала Украине, а утверждения об обратном являются плохой пропагандой. Он напомнил, что до событий 2014 года РФ всегда была дружелюбно настроена по отношению к украинским соседям.

Он также прокомментировал контрнаступление ВСУ, и отметил, что на него было возложено слишком много ожиданий со стороны Запада.

3 ноября США объявили об очередном пакете военной помощи Украине. Он включает передачу имущества с военных складов на 125 миллионов долларов. Пентагон также анонсировал передачу Штатами 300 миллионов долларов на закупку нового оружия для Украины в рамках нового пакета.



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