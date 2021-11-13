Украинский генерал назвал области, которые могут перейти в состав РФ

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Бывший глава Закарпатской областной государственной администрации, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль перечислил области Украины, которые могут перейти в состав России. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Он подчеркнул, что в Киеве уверяют, что все спокойно, однако на самом деле все не так.

"Под угрозой проекта "Новороссия" <…> – Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области", – заявил Москаль.

По его словам, именно в этих регионах сильны пророссийские настроения.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский посоветовал уезжать в Россию гражданам Донбасса, считающим себя русскими. Он также отметил, что "без Украины на этой территории цивилизации не будет", поскольку Донбасс не сможет развиваться в "отрезанном" от Киева виде.

