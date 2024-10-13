Сийярто заявил, что не знает о попытке покушения на Орбана

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что не располагает информацией о попытке покушения на венгерского премьера Виктора Орбана.

"Мне неизвестно о такой попытке. Но что я знаю, так это то, что на нас и на премьер-министра также идут постоянные атаки в юридическом, финансовом и политическом плане", – цитирует Сийярто РИА Новости.

Министр уточнил, что из-за позиции Венгрии по конфликту на Украине, проблемам миграции и гендерной пропаганды Брюссель удерживает десятки миллиардов евро, которые причитаются Будапешту.

О готовящемся покушении на Виктора Орбана рассказал зампред правительства Сербии Александр Вулин. По его словам, он является неугодным Западу, так как выступает за мирные переговоры по Украине. На этом фоне прошли беспорядки в Белграде и была предпринята попытка "насильственных перемен".

На пресс-конференции в Европарламенте в Страсбурге активист попытался прорваться к Орбану во время его вступительной речи. Мужчина требовал ответить, сколько венгерский премьер якобы получил от Владимира Путина и Си Цзиньпина "за предательство Евросоюза".