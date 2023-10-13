Россияне стали хуже относиться к Финляндии, но молодежь настроена позитивнее – СМИ

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В Финляндии зафиксирован спад доверия к стране за прошедший год у всех россиян, кроме молодежи. Об этом сообщает финский МИД со ссылкой на данные исследования, проведенного в России, пишет РИА Новости.

В опросе приняли участие 1 629 взрослых жителей России из 141 населенного пункта 57 регионов страны, погрешность данных составляет 3,4%.

Оказалось, что положительно к Финляндии в этом году относятся лишь 37% россиян по сравнению с 51% в 2022 году и 68% – в 2021 году. Однако в группе респондентов от 18 до 24 лет 54% по-прежнему хорошо относятся к скандинавской стране.

Также 61% россиян по сравнению с 51% в 2022 году оценивают российско-финляндские отношения как холодные, напряженные или враждебные. Исследователи считают, что решение финнов о вступлении в Североатлантический альянс и освещение этого процесса в российских СМИ могли стать основной причиной снижения доверия жителей России к Финляндии.

4 апреля 2023 года страна стала частью НАТО. Государство добивалось этого еще с лета 2022 года. Спустя почти год она стала 31-м членом Североатлантического альянса. Некоторые эксперты считают, что это сулит финнам серьезные проблемы в будущем.

Между тем действия властей Финляндии направлены на ущемление прав граждан России, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее стало известно, что финское правительство до конца 2027 года планирует облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и акций в жилищных кооперативах. По словам Захаровой, наша страна не оставит этого без ответа.

Кабмин Финляндии решил облегчить конфискацию недвижимости у россиян