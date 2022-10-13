В СБ РФ назвали свержение де Голля первым примером цветной революции

Фото: depositphotos/viperagp

Протесты мая 1968 года во Франции, результатом которых стала отставка президента Шарля де Голля, открыто выступавшего против США, следует рассматривать в качестве первого примера цветной революции. Об этом заявил замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов, передает ТАСС.

"А что потом с ним (с де Голлем. – Прим. ред.) стало? Вообще говоря, многие историки уже открыто говорят, что приведшая к его свержению майская революция 1968 года была первым в истории примером цветной революции", – сказал он.

Венедиктов отметил, что де Голль сумел добиться от США обмена накопленных Францией долларов на золотой запас. По мнению замсекретаря СБ, это достижение делает французского лидера исключительной личностью даже по меркам богатого на выдающихся лидеров XX века.

"В Европе таких политиков сейчас не наблюдается", – заключил Венедиктов.

Ранее Владимир Путин заявил, что запад готов поставить под удар любую страну ради своих целей. По словам президента, все это мир уже не раз видел.

Путин отметил, что перед разведывательными структурами стоят задачи обеспечить мир и стабильность в своих странах, укрепить национальный суверенитет, содействовать курсу на развитие интеграционных связей.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!