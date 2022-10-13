Европа признает вхождение новых территорий в состав РФ, если разрешат США – посол РФ

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Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Европа признает вхождение новых территорий в состав России, если им разрешит Запад. Так он прокомментировал заявление французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Франция никогда не признает итоги прошедших референдумов.

"Не европейцам решать, признавать им эти регионы или не признавать. Если старший брат им разрешит – они признают", – передает РИА Новости его слова.

Мешков вспомнил о Коморских островах, где были проведены референдумы. Жители Майотты проголосовали за то, чтобы быть в составе Франции. Посол подчеркнул, что это указывает на раздвоение сознания европейских властей, поскольку, по его мнению, ситуация сложилась аналогичная.

"Майотта после референдума может войти в состав Франции, а эти четыре региона – не могут. В чем принципиальная разница, я не вижу", – резюмировал он.

Ранее Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. За нее голосовали 143 страны, против – пять, воздержались 35 государств. Как уточняется, против голосовали РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения новых территорий к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по интеграции новых территорий продлится до 1 января 2026 года.



ГА ООН приняла резолюцию против референдумов в новых регионах РФ

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