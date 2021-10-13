Нуланд на встрече с Козаком обсудила восстановление мира на Донбассе

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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на встрече с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком обсудила восстановление мира на Донбассе. Об этом в Twitter рассказал пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц.

Переговоры с Козаком Нуланд назвала продуктивными.

"Мы провели продуктивные переговоры с Дмитрием Козаком по поводу наших общих интересов, разделяемых также Украиной, Францией и Германией и касающихся полного выполнения минских соглашений и восстановления мира, стабильности и украинского суверенитета в Донбассе", – отметила Нуланд.

Ранее Нуланд назвала встречи с российскими коллегами полезными. После встречи она побывала в парке "Зарядье".

